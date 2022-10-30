Води у Волгограді вже немає четверту добу. Російські ЗМІ пишуть, що в заплаві річки Цариця відбулася розгерметизація каналізаційного колектора, передає 24 канал.

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У сквері в землі утворився величезний провал. Таким чином вийшло, що "брудна бомба" таки спрацювала в Росії. У місцевому водоканалі відмовчуються. Ймовірно, у росіян немає часу на свої проблеми, бо зайняті війною у чужій країні.

Волгоград затопило нечистотами: відео

Місцеві жителі вимагають води

Після аварії місцеві жителі розкупили по магазинах великі пляшки з водою. Вимагали від мерії Волгограда та водоканалу налагодити хоча б режим водовозів. Втім, споглядаючи відео, якість цієї води навряд чи можна назвати прийнятною.

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Жителі били на сполох раніше

Колектор та бетонний канал у Волгограді проклали 50 років тому. Цієї аварії можна було б уникнути ще влітку, коли мешканці почали бити на сполох, попереджаючи про несправність.

Прокуратура вже розпочала перевірку, а Росприроднагляд взяв проби води та ґрунту для визначення концентрації брудних речовин. Кажуть, що стоки вже потрапили до Волги.

Тепер невідомо, коли в людей з'явиться вода.

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