Пожежа трапилася у Сормівському районі. Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

До теми Карма в дії: у Пермі знову загорівся пороховий завод, де роблять заряди до "Градів" і "Смерчів"

У Нижньому Новгороді горіла електропідстанція

Приблизно о 6:29 29 жовтня російські пожежники отримали повідомлення про займання електропідстанції. Вона розташована на вулиці Волзькій, 11а.

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу відбувалося горіння трансформатора з переходом вогню на адміністративну будівлю, що стоїть поряд. У трансформаторній підстанції відбувалося вигоряння олії,

– повідомили у пресслужбі МНС.

На місце пожежі також приїхав пожежний потяг Горьківської залізниці філії. Цікаво, що він прибув лише о 9:08, тобто практично через 1,5 години після повідомлення про займання.

Ще через годину пожежники повідомили про ліквідацію відкритого полум'я на загальній площі 75 квадратних метрів:

адміністративна будівля – 50 квадратних метрів,

трансформатор – 25 квадратних метрів.

Дивіться відео чергової пожежі в Росії:

Цікаво У самісінькому центрі Москви підпалили приймальню "Єдиної Росії"

Сотні будинків залишилися без світла

До гасіння займання залучили 43 пожежників та 11 одиниць техніки. Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту не було.

Однак понад 300 будинків лишилися без світла. У зв'язку із пожежею на електропідстанції прокуратура розпочала перевірку.

"Електроживлення відновлено. Причина пожежі – несправність трансформатора. Жертв немає", – пізніше повідомили у Приволзькій транспортній прокуратурі.

Там додали, що подачу тепла до житлових будинків вже відновили. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

В Нижньому Новгороді гасять електропідстанцію: відео

Варто подивитися – в Росії знову на будинки впав військовий літак: відео