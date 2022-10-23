Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що подібні випадки можна пов'язувати з тим, що навантаження на військово-промисловий комплекс Росії, який не був готовий до такої інтенсивності виробництва, надзвичайно зросло.

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За словами Мусієнка, саме рівень корупції в країні-агресорці призвів до того, що окупанти фактично не готові до рівня навантаженості, який є станом на сьогодні. Крім того, "неприємності" на об'єктах російського ВПК могли виникнути й внаслідок нехтування елементарними заходами безпеки через пришвидшення виробництва.

Ба більше, не варто виключати й той варіант, що в Росії формуються окремі рухи, які можуть бути незадоволені війною проти України.

Ми бачили скільки було спроб підпалів різних об'єктів, починаючи від військкоматів і закінчуючи адміністративними будівлями та промисловими підприємствами,

– зауважив Мусієнко.

"Я думаю, що якась з цих причин або всі в комплексі впливають на те, що відбувається", – підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.

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Російські винищувачі також втомилися

Ба більше, на території країни-агресорки вже вдруге за тиждень падають російські літаки. Це свідчить про те, що система перевантажена надзвичайно інтенсивними умовами як виробництва, так і служби.

Крім того, подібні ситуації провокують втрати серед пілотів та літаків, а також відсутність можливостей повною мірою здійснювати повноцінний технічний нагляд та ремонт техніки.

Система перегрівається. Вона не готова до такого інтенсивного навантаження, хто б що не казав, і починає давати збій. Ми бачимо результати цього: вибухи, пожежі, падіння літаків тощо,

– зауважив Мусієнко.

Як це вплине на настрої росіян

Так, внаслідок падіння російського винищувача постраждала багатоповерхівка. Втім, російська влада виділила "щедру" компенсацію своїм громадянам у розмірі 10 тисяч рублів – близько 150 доларів. Це може вплинути на зростання кількості росіян, які критично ставитимуться до подій та почнуть врешті ставити якісь запитання своїй владі.

Однак може лишитися й та категорія людей, які продовжуватимуть вірити в російську пропаганду та говоритимуть, мовляв, "нічого страшного, різні інциденти трапляються".

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