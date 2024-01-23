Следует отметить, что первые могут нести ракеты типа Х555 и Х101, а вторые – Х-22. Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении из района Каспийского моря еще ориентировочно в 3:58 23 января, пишет 24 Канал.
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Россия запустила ракеты по Украине
Уже в 6.02 23 января наши военные зафиксировали первую группу ракет в Сумской области и летели они в направлении Полтавщины. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеская ракета, вероятно Х-59, летела в направлении Миргорода.
Предварительно в воздушном пространстве России два Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и два Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область),
– предупредили Воздушные силы ориентировочно в 6:17 23 января.
Кроме того, ракеты также зафиксировали в Сумской области и летели на Запад Украины. Тогда первая ракета заходила в воздушное пространство Черкасской области и улетела на западные области.
По состоянию на 6:33 223 января в небе над Украиной зафиксировали две группы летевших на Запад ракет, которые двигались по границе Киевской и Черкасской областей:
- первая группа – заходила в воздушное пространство Винницкой области;
- вторая – на границе Полтавской и Киевской областей.
По состоянию на 6:49 первая группа ракет находилась в Винницкой области и изменила курс на север. Вторая – заходила в воздушное пространство Винницкой области и летела на юго-западное направление. Подробнее о движении ракет и заявлениях военных – читайте по ссылке.
Что еще заявили военные
- Воздушная тревога после взлета нескольких бомбардировщиков Ту-95МС была объявлена ориентировочно в 5:22 23 января в части областей Украины.
- Впоследствии Воздушные силы ВСУ заявили о вероятных повторных пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
- По состоянию на 6:44 первая группа ракет находилась в западной части Винницкой области и сменила курс на северо-западный, то есть на Староконстантинов Хмельницкой области.
- Кроме того, Андрей Садовый предупредил об опасности для Львова и призвал уходить в укрытие.