Следует отметить, что первые могут нести ракеты типа Х555 и Х101, а вторые – Х-22. Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении из района Каспийского моря еще ориентировочно в 3:58 23 января, пишет 24 Канал.

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Россия запустила ракеты по Украине

Уже в 6.02 23 января наши военные зафиксировали первую группу ракет в Сумской области и летели они в направлении Полтавщины. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеская ракета, вероятно Х-59, летела в направлении Миргорода.

Предварительно в воздушном пространстве России два Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и два Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область),

– предупредили Воздушные силы ориентировочно в 6:17 23 января.

Кроме того, ракеты также зафиксировали в Сумской области и летели на Запад Украины. Тогда первая ракета заходила в воздушное пространство Черкасской области и улетела на западные области.

По состоянию на 6:33 223 января в небе над Украиной зафиксировали две группы летевших на Запад ракет, которые двигались по границе Киевской и Черкасской областей:

первая группа – заходила в воздушное пространство Винницкой области;

вторая – на границе Полтавской и Киевской областей.

По состоянию на 6:49 первая группа ракет находилась в Винницкой области и изменила курс на север. Вторая – заходила в воздушное пространство Винницкой области и летела на юго-западное направление. Подробнее о движении ракет и заявлениях военных – читайте по ссылке.

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