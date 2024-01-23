Варто зауважити, що перші можуть нести ракети типу Х555 та Х101, а другі – Х-22. Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку з району Каспійського моря ще орієнтовно о 3:58 23 січня, пише 24 Канал.
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Росія запустила ракети по Україні
Вже о 6:02 23 січня наші військові зафіксували першу групу ракет в Сумській області й летіли вони в напрямку Полтавщини. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожа ракета, ймовірно – Х-59, летіла в напрямку Миргорода.
Попередньо в повітряному просторі Росії два Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та два Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область),
– попередили Повітряні сили орієнтовно о 6:17 23 січня.
Окрім того, ракети також зафіксували у Сумській області й летіли вони на Захід України. Тоді перша ракета заходила в повітряний простір Черкаської області й летіла на західні області.
Станом на 6:33 223 січня у небі над Україною зафіксували дві групи ракет, які летіли на Захід та рухались по межі Київської та Черкаської областей:
- перша група – заходила в повітряний простір Вінниччини;
- друга – на межі Полтавської та Київської областей.
Станом на 6:49 перша група ракет перебувала на Вінниччині та змінила курс на північ. Друга – заходила в повітряний простір Вінниччини та летіла на південно-західний напрямок. Детальніше про рух ракет та заяви військових – читайте за посиланням.
Що ще заявили військові
- Повітряну тривогу після зльоту декількох бомбардувальників Ту-95МС оголосили орієнтовно о 5:22 23 січня у частині областей України.
- Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили про ймовірні повторні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
- Станом на 6:44 перша група ракет перебувала в західній частині Вінниччини та змінила курс на північно-західний, тобто на Старокостянтинів Хмельницької області.
- Окрім того, Андрій Садовий попередив про небезпеку для Львова та закликав йти в укриття.