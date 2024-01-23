Варто зауважити, що перші можуть нести ракети типу Х555 та Х101, а другі – Х-22. Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку з району Каспійського моря ще орієнтовно о 3:58 23 січня, пише 24 Канал.

Дивіться також Майже по всій Україні тривога: ворог запустив ракети з Ту-95МС

Росія запустила ракети по Україні

Вже о 6:02 23 січня наші військові зафіксували першу групу ракет в Сумській області й летіли вони в напрямку Полтавщини. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожа ракета, ймовірно – Х-59, летіла в напрямку Миргорода.

Попередньо в повітряному просторі Росії два Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та два Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область),

– попередили Повітряні сили орієнтовно о 6:17 23 січня.

Окрім того, ракети також зафіксували у Сумській області й летіли вони на Захід України. Тоді перша ракета заходила в повітряний простір Черкаської області й летіла на західні області.

Станом на 6:33 223 січня у небі над Україною зафіксували дві групи ракет, які летіли на Захід та рухались по межі Київської та Черкаської областей:

перша група – заходила в повітряний простір Вінниччини;

друга – на межі Полтавської та Київської областей.

Станом на 6:49 перша група ракет перебувала на Вінниччині та змінила курс на північ. Друга – заходила в повітряний простір Вінниччини та летіла на південно-західний напрямок. Детальніше про рух ракет та заяви військових – читайте за посиланням.

Що ще заявили військові