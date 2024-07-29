Речь идет о законопроекте №11184. Внесли его на рассмотрение парламента под предлогом восстановления и заботы о внутренне перемещенных украинцах.

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Законопроект содержит коррупционные риски

Сейчас в Украине действует предохранитель неконтролируемой застройки – целевое назначение земли.

Если застройщик хочет возвести высотку вместо зеленой зоны – за изменение целевого назначения участка должен проголосовать местный совет,

– объясняют в общественной инициативе "Игла".

В конце концов, чтобы этой преграды не было, нардеп от партии "Слуга народа" подал проект, который предусматривает возможность изменять целевое назначение участка в случае, если градостроительная документация не внесена в земельный кадастр. Эту инициативу поддержали в целом двадцать нардепов, а среди авторов законопроекта есть еще два депутата от "Слуги народа" – Александр Горобец и Сергей Бунин.

В Ассоциации городов Украины заявили, что этот закопроект будет сужать права муниципалитетов, а еще – содержит коррупционные риски.

"В дополнение этот проект закрепляет новые возможности для агробаронов: они в случае принятия закона смогут получить доступ к особо ценным землям. Такая инициатива также имеет свое объяснение: ключевой автор изменений – нардеп Чернявский, выходец из агробизнеса и заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики. Группа депутатов, которая во главе с Чернявским подала этот проект, так действует не впервые. Почти тот же коллектив авторов зарегистрировал еще одну инициативу, которая предусматривает амнистию дерибанщикам и карт-бланш чиновникам на отчуждение лесов, прибрежных и пограничных полос, заповедников, ландшафтных парков, памятников природы, ботанических садов и т.д.", – говорится в материале издания.

Речь идет о закопроекте №11185. Сейчас общины и государство могут возвращать незаконно выделенные в частную собственность леса, земли природно-заповедного фонда и прибрежные через суды в течение любого времени, а этим законопроектом предлагают ограничиться сроком в пять лет.

В "Голке" отметили, что номера обоих законопроектов свидетельствуют о том, что их подавали в один и тот же день. "Время подачи также совпадает с массированной информационной кампанией в поддержку скандально известного бизнесмена Игоря Мазепы, которого Государственное бюро расследований обвиняет в махинациях с землей", – добавили там.

К слову, упомянутые инициативы должен рассмотреть комитет, который возглавляет председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая лоббирует скандальный градостроительный законопроект №5655. Интересы застройщиков лоббируются также через комитет правовой политики, который возглавляет Денис Маслов.

Что предусматривает законопроект

По закону, все земли должны быть включены в различные функциональные зоны, которые определяют, к какой категории относится участок и его целевое назначение:

земли жилой и общественной застройки,

озелененные, ландшафтные и рекреационные,

историко-культурного назначения,

для производственной и складской застройки,

земли транспортных и инженерных коммуникаций.

Они должны быть частью планов развития территорий общин и быть внесенными в Государственный земельный кадастр.

"Наличие функциональных зон существенно упрощает процесс изменения целевого назначения земельного участка, ведь тогда сразу видно, какое ее использование планируется в соответствии с градостроительной документацией. На самом деле функциональных зон может быть сотни тысяч по всей стране. Но по состоянию на сейчас в Государственном земельном кадастре обработано только 41 заявление о внесении таких функциональных зон. Одна заявка на внесение функциональной зоны может включать в себя несколько видов таких зон. Так вот, если говорить о количестве видов функциональных зон, то их учитывается в кадастре 141. Общей площадью 3710 гектаров, а это значительно меньше 1% всей территории Украины. Это происходит медленными темпами, потому что стоимость таких работ довольно высока", – объяснил исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко.

Между тем авторы законопроекта №11184 предлагают, чтобы в случаях, когда таких функциональных зон нет в кадастре, можно было менять целевое назначение земельных участков без учета таких зон. А речь идет, соответственно, о почти всех земельных участках на территории Украины.

Сейчас закон предусматривает, что для строительства промышленных объектов, можно изменить целевое назначение земли (исключением являются природоохранные и исторические зоны) только за пределами населенных пунктов.

Если же законопроект примут, изменение целевого назначения станет возможным и для земель в пределах населенных пунктов, на которых застройщики смогут строить жилые и нежилые сооружения,

– говорят активисты.

Согласно упомянутому законопроекту застройщики смогут договариваться об изменении целевого назначения участка напрямую с главным архитектором. А это может способствовать злоупотреблениям и увеличению коррупционных рисков.

"Владельцам участков предлагается по их усмотрению определять целевое назначение, без позиции общества, что повлечет массовую хаотичную застройку. Закладываются также и коррупционные риски – без градостроительной документации и решения местного совета право принятия решения о строительстве предоставляется единолично архитектору. Соответственно, не предусматривается общественное обсуждение или экологическая экспертиза", – отметил исполнительный директор ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Все детали должны согласовываться с генеральным планом населенного пункта, а не получить градостроительные условия и ограничения застройщик может в трех случаях:

представление неполного перечня документов,

выявление недостоверных сведений в документах, удостоверяющих право собственности или пользования земельным участком, или в документах, удостоверяющих право собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном участке,

несоответствие намерений застройки требованиям градостроительной документации на местном уровне.

Авторы законопроекта "О благоприятных условиях для развития бизнеса" предлагают оставить только одно из этих условий – представление неполного пакета документов. Также, по словам активистов, нардепы предлагают убрать возможность внесения любых изменений в градостроительные условия и ограничения, оставив только вариант с их отменой согласно решению суда. "А учитывая возможные изменения в закон, сделать это будет почти невозможно", – отмечают там.

При таких условиях может начаться хаотичная застройка без соблюдения каких-либо правил и без учета мнения общин.

К слову, подобные законопроекты с, на первый взгляд, незначительными изменениями начали активно появляться после того, как президент Зеленский не подписал упомянутую выше градостроительную "реформу" №5655.

Но суммарно это выглядит как организованная попытка изменить правила в интересах крупного строительного бизнеса. То есть малыми шагами делают то, что не удалось сделать с первой попытки,

– отмечают в "Голке".

Как законопроект повлияет на экологию

В законопроекте также предусматриваются "бонусы" не только для застройщиков, но и для агробизнеса. Если его поддержат, то можно ожидать неконтролируемое уничтожение степей или корчевание самосейных лесов.

"Суть классификатора проста: если участок входит в зону "территории для сенокошения и выпаса скота", то там не может быть целевое назначение "сельскохозяйственное товарное производство". То есть здесь нельзя будет распахивать, но можно косить сено, пасти скот, создавать заповедные территории", – отметил аналитик общественной организации "Украинская природоохранная группа" Петр Тестов.

Об опасности от принятия этого закона говорила и член экологического комитета Верховной Рады Юлия Овчинникова.

Это чрезвычайно вредно для климата и биоразнообразия. Считаю, что наоборот надо ускорить разработку документации, которая определит границы функциональных зон и таким образом сохранить степи и луга,

– отметила она.

Активисты также добавили, что одновременное появление ряда проектов, выгодных крупному бизнесу, может свидетельствовать о деятельности картеля, который взаимодействует с законодателями.

Справочно. Картельные сговоры возникают тогда, когда крупные игроки из одного сектора объединяются и делают все для создания выгодных для себя условия. Они запрещены европейским законодательством. Антимонопольный комитет Украины замечает о вреде от картелей и отмечает, что они влияют на значительное снижение благосостояния общества.