Подробности рассказал Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ. Он подчеркнул, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для обучения российских оккупантов, сообщает 24 канал.

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Количество личного состава, вооружения и военной техники в рамках группировки войск так называемого союзного государства республики Беларусь и России недостаточно для формирования ударных группировок и проведения наступления с белорусской территории на территорию Украины,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 23 февраля не зафиксировали изменений в численности и расположении вражеских сил по следующим направлениям:

Волынскому;

Ровенскому;

Житомирском;

Киевском;

Черниговском;

Сумском.

Украинские защитники – на своих позициях. Силы ПВО – наготове. Людей призывают не паниковать. В то же время, важно соблюдать правила безопасности и не игнорировать уведомление воздушной тревоги. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги.