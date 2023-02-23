В Сухопутных войсках сообщают, что в сети появились фото и видео, показывающие перебазирование нашей авиации в определенные позиционные районы для выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

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В ВСУ просят не фотографировать передвижения военных

В ВСУ напомнили, что фотографирование и видеосъемка личного состава, мест расположения военной техники, ее количество и направления передислокации запрещены, поскольку это может помешать выполнению поставленных задач.

В то же время, украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия может готовить провокации на Севере

В оперативном командовании "Север" 23 февраля предупредили о возможных провокациях россиян. Украинские разведчики недавно зафиксировали движение колонн военной техники врага без опознавательных знаков в районе границы с Черниговской областью.

В ОК "Север" сообщили, что колонны уже не передвигаются. По данным командования, колонна уехала в неизвестном направлении.

В ВСУ отметили, что Силы обороны Северской области держат ситуацию под контролем. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко тоже заявил, что ситуация на границах контролируемая.

В то же время Демченко предупредил, что оккупанты могут готовить провокации с целью обвинить в чем-то Украину.

В Генштабе ВСУ утром 23 февраля сообщили, что признаков формирования вражеских наступательных группировок в Беларуси не обнаружено. В то же время за минувшие сутки россияне обстреляли село Михальчина Слобода в Черниговской области.

Что об угрозе с Севера говорят в Офисе Президента