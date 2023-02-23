В Сухопутных войсках сообщают, что в сети появились фото и видео, показывающие перебазирование нашей авиации в определенные позиционные районы для выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.
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В ВСУ просят не фотографировать передвижения военных
В ВСУ напомнили, что фотографирование и видеосъемка личного состава, мест расположения военной техники, ее количество и направления передислокации запрещены, поскольку это может помешать выполнению поставленных задач.
В то же время, украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Россия может готовить провокации на Севере
В оперативном командовании "Север" 23 февраля предупредили о возможных провокациях россиян. Украинские разведчики недавно зафиксировали движение колонн военной техники врага без опознавательных знаков в районе границы с Черниговской областью.
В ОК "Север" сообщили, что колонны уже не передвигаются. По данным командования, колонна уехала в неизвестном направлении.
В ВСУ отметили, что Силы обороны Северской области держат ситуацию под контролем. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко тоже заявил, что ситуация на границах контролируемая.
В то же время Демченко предупредил, что оккупанты могут готовить провокации с целью обвинить в чем-то Украину.
В Генштабе ВСУ утром 23 февраля сообщили, что признаков формирования вражеских наступательных группировок в Беларуси не обнаружено. В то же время за минувшие сутки россияне обстреляли село Михальчина Слобода в Черниговской области.
Что об угрозе с Севера говорят в Офисе Президента
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия настолько отстала страна, что там не понимают, что все их провокации, "напоминающие детский сад", фиксируются.
- Михаил Подоляк пояснил, что история с "провокацией" у украинской границы в Черниговской области наглядно демонстрирует инфантильность России во всех вопросах.
- По его словам, Россия, вероятно, хочет обвинить Украину в нарушении территориальной целостности и именно поэтому собрала у границы колонну техники и военных без опознавательных знаков.
- Он также отметил, что у границы Украины в Черниговской области сосредоточена маленькая колонна, которую ВСУ смогут уничтожить за 20 минут.