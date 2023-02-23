У Сухопутних військах повідомляють, що в мережі з'явилися фото та відео, що показують перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих об'єктів інфраструктури.

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У ЗСУ просять не фотографувати пересування військових

У ЗСУ нагадали, що фотографування та відеозйомка особового складу, місць розташування військової техніки, її кількості та напрямку передислокації заборонені, оскільки це може зашкодити виконанню поставлених завдань.

Водночас українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Росія може готувати провокації на Півночі

В оперативному командуванні "Північ" 23 лютого попередили про ймовірні провокації росіян. Українські розвідники нещодавно зафіксували рух колон військової техніки ворога без розпізнавальних знаків у районі кордону із Чернігівською областю.

В ОК "Північ" повідомили, що колони вже не пересуваються. За даними командування, колона поїхала у невідомому напрямку.

У ЗСУ наголосили, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко теж заявив, що ситуація на кордонах контрольована.

Водночас Демченко попередив, що окупанти можуть готувати провокації з метою звинуватити в чомусь Україну.

У Генштабі ЗСУ зранку 23 лютого повідомили, що ознак формування ворожих наступальних угруповань у Білорусі не виявлено. Водночас минулої доби росіяни обстріляли село Михальчина Слобода в Чернігівській області.