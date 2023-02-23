Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Росія настільки відстала країна, що там не розуміють, що всі їхні провокації, які нагадують дитячий садок фіксуються.

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Провокація по-дитячому

Михайло Подоляк пояснив, що історія з "провокацією" поблизу українського кордону в Чернігівській області наочно демонструє інфантильність Росії у всіх питаннях.

Росія, ймовірно, хоче звинуватити Україну в порушенні територіальної цілісності й саме тому зібрала біля кордону колону техніки та військових без розпізнавальних знаків.

Подоляк порівняв цю ідею з дитячими провокаціями в стилі "третій рейх", коли нацистська Німеччина окупувала Судети у Чехословаччини перед Другою світовою війною.

Ви розумієте, наскільки відстала країна під назвою Російська Федерація, яка в інформаційну еру, коли все фіксується, все видно, хоче влаштувати ці дитячі провокації в стилі а-ля другий рейх, тобто нацистський рейх? Тобто ми зайдемо в Чехію і скажемо, що це чехи спровокували щось для того, щоб ми потім зайшли і забрали Судети,

– сказав Подоляк

Він також зазначив, що біля кордону України в Чернігівській області зосереджено не велику колону, а "маленьку нікчемну колонку", яку ЗСУ зможуть знищити за 20 хвилин. Подібні ДРГ періодично провокують Україну в Сумській області.

Ударних угрупувань немає

Михайло Подоляк розповів, що суттєвих ударних угрупувань на території Білорусі – немає. При цьому Україна бачить, як саме Білорусь допомагає Росії.

Ми бачимо, що полігон використовуються, ремонтні бази використовуються, лікувальні заклади використовуються для підтримки російської армії, повітряний простір використовується для підняття МІГ-31. Вся техніка, яка була розконсервована у Білорусі, передається росіянам, які йдуть на Донецькому, Луганському напрямку,

– сказав Михайло Подоляк.

Також він наголосив, що Білорусь передає росіянам паливо, а Мозирський нафтопереробний завод працює фактично на війну.

Що означає "ударне угруповання"

За словами Подоляка, існує конкретна кількість техніки та живої сили, як можна схарактеризувати як ударну.

Угруповання – це конкретна кількість, 30 – 70 тисяч військовослужбовців, це певна кількість бронетехніки, це точно не 10 машин, а радше півтори тисячі одиниць будь-якої тяжкої та легкої бронетехніки. Це набагато більше машин забезпечення, зокрема паливних заправників. Це величезна кількість артилерії, зокрема систем РСЗВ тощо,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Усього цього, за словами Подоляка, українська розвідка не бачить, а тому є розуміння того, що саме відбувається на території Білорусі та як на це повинна реагувати Україна.

Відповідальність настане для всіх

Михайло Подоляк, посилаючись на виступ Джо Байдена у Польщі, запевнив, що усі причетні до злочинів проти України будуть або ліквідовані, або притягнуті до відповідальності юридично. Тому усім тим, хто ще сумнівається та думає, що зможе займатись провокаціями і йому за це нічого не буде, Подоляк порадив порвати паспорт росіянина та тікати кудись у Сибір, де ніхто не знайде.

"Усі будуть або фізично знищені, або в будь-якому випадку юридично притягнені до відповідальності. Ця війна інакше ніколи не закінчиться, поки не сядуть на лаву підсудних всі росіяни, які так чи інакше давали накази. Перш за все, я маю на увазі очільників певних військових частин, включно з представниками політичної еліти", – підсумував Подоляк.

Зверніть увагу! Прем'єру стріму з заступником голови ОПУ Михайлом Подоляком можна переглянути на ютуб-каналі 24 Каналу о 17:00.

Що відомо про російську колону біля Чернігівщини