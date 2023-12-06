Украинские военные записывают поздравления прямо с передовой. Так, бойцы 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко обратились к врагу, анонсировав "огненные" подарки.

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Там показали, как украинский Николай отправляется поздравлять врагов.

Военные подготовили специальные "подарки" оккупантам: смотреть видео

Бойцы подразделения Птицы Мадяра тоже заметили, что россияне в этом году, как и в прошлом году, как и, собственно, во все предыдущие годы, вели себя очень плохо, так и подарки их ждут соответствующие. Военные пообещали доставить "подарки" вовремя.

В частности, операторы беспилотников ВСУ украсили дроны-камикадзе в рождественском стиле, и даже надели на них шапочки Санта Клаусов.

Птицы Мадяра спешат доставить подарочек. Сегодня вместо лозы черви получат такой вот хороший подарочек. Именно то, чего они заслуживают. Не под подушку, а у писка,

– отметили защитники.

Птицы Мадяра готовы поздравлять россиян: смотреть видео

Также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на передовой проведена ротация Святых Николаев и показал видео с передовой, за 500 метров до линии боевого столкновения.

А вот в 67 ОМБр ДУК записали видеообращение к украинским деткам. Там среди своих бойцов нашли своего настоящего Святого Николая, который заверил, что именно дети - будущее Украины и наибольшее богатство.

Военный пожелал любви и благословения каждому ребенку, а теплая улыбка на лице заверила, что все будет хорошо.

Заметим, что в этом году в Украине начали официально праздновать День Святого Николая по новому лианскому календарю – 6 декабря, вместо 19 декабря, как это было раньше.