Українські військові записують вітання просто з передової. Так, бійці 12 окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка звернулись до ворога, анонсувавши "вогняні" подарунки.

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Там показали, як український Миколай вирушає вітати ворогів.

Військові підготували спеціальні "подарунки" окупантам: дивитись відео

Бійці підрозділу Птахи Мадяра теж зауважили, що росіяни цього року, як і торік, як і, власне, в усі попередні роки, поводилися дуже погано, то й подарунки на них чекають відповідні. Військові пообіцяли доставити "подарунки" вчасно.

Зокрема, оператори безпілотників ЗСУ прикрасили дрони-камікадзе у різдвяному стилі, і навіть вдягнули на них шапочки Санта Клаусів.

Птахи Мадяра поспішають доставити подаруночок. Сьогодні замість лози хробаки отримають такий ось гарний подаруночок. Саме те, на що вони заслуговують. Не під подушку, а у писка,

– зазначили захисники.

Птахи Мадяра готові вітати росіян: дивитись відео

Також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на передовій проведено ротацію Святих Миколаїв та показав відео з передової, за 500 метрів до лінії бойового зіткнення.

А ось у 67 ОМБр ДУК записали відеозвернення до українських діток. Там серед своїх бійців знайшли свого справжнього Святого Миколая, який запевнив, що саме діти є майбутнім України і найбільше багатство.

Військовий побажав любові та благословення кожній дитині, а тепла посмішка на обличчі запевнила, що усе буде гаразд.

Зауважимо, що цьогоріч в Україні почали офіційно святкувати День Святого Миколая за новоюліанським календарем – 6 грудня, замість 19 грудня, як це було раніше.