Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Наталью Киндратив в эфире KyivFM.

Важно "ТЦК – не ВСУ": в Сухопутных войсках развеяли миф пропаганды

В Сухопутных войсках сделали заявление относительно слова "бусификация"

В Сухопутных войсках отметили, что "бусификация" буквально стала словом 2024 года. Однако Киндратив заметила, что само слово происходит из российской пропаганды.

Насколько мне известно, это слово ("бусификация" – 24 Канал) начало использоваться еще в 2020 году во время протестов в Беларуси, когда силовики, в том числе и те, кто приехал на поддержку из России, выхватывали активистов и протестующих с помощью бусов,

– отметили в Сухопутных войсках.

Сейчас этот термин в использование подбросила российская пропаганда. Кондратов предполагает, что враг мог просто увидеть где-то в сети бус, а российская пропаганда удачно использовала этот момент для того, чтобы охарактеризовать процессы, которые происходят.

"Соответственно, с их помощью (помощью российской пропаганды – 24 Канал) это слово получило тоже негативную окраску", – добавила Киндратив.