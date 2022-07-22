По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Однако большинство снарядов утонули в Днепре вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское.

Видимо, оккупантам стало совсем туго без еды, что они начали глушить рыбу таким образом. Карасей жалко, русских – нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями,

– сказал Александр Старух.

Старух призвал людей сохранять спокойствие. При объявлении воздушной тревоги следует быстро спуститься в укрытие. Также он напомнил, что нельзя разглашать информацию о "прилетах".

Звуки доносились из соседних районов

Секретарь Запорожского городского совета Александр Куртев объяснил, что громкие звуки, которые слышали жители Запорожья, доносились из Запорожского и Васильевского районов. Всего было 4 громких взрыва.

В областном центре ситуация остается стабильной. "Прилеты" не зафиксированы.

Звуки взрывов, которые слышали в Запорожье: смотрите видео

Ракетный удар по Запорожью

российские оккупанты 13 июля били по Запорожью и попали в одно из гражданских предприятий. Разрушения были серьезные.

Кроме этого, в результате вражеской атаки пострадали 16 человек. Всем сразу оказали медицинскую помощь, пятерых пришлось госпитализировать.

Ситуация в регионе

За минувшие сутки ситуация на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей.

В течение 21 июля оккупанты 67 раз обстреляли позиции украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии соприкосновения.

За прошедшие сутки в ГУНП в Запорожской области, поступило 6 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Тем временем в Запорожье продолжают принимать жителей временно оккупированных территорий. За вчерашний день в город эвакуировали 1 686 человек, из них 482 – дети.

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