По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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Однако большинство снарядов утонули в Днепре вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское.
Видимо, оккупантам стало совсем туго без еды, что они начали глушить рыбу таким образом. Карасей жалко, русских – нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями,
– сказал Александр Старух.
Старух призвал людей сохранять спокойствие. При объявлении воздушной тревоги следует быстро спуститься в укрытие. Также он напомнил, что нельзя разглашать информацию о "прилетах".
Звуки доносились из соседних районов
Секретарь Запорожского городского совета Александр Куртев объяснил, что громкие звуки, которые слышали жители Запорожья, доносились из Запорожского и Васильевского районов. Всего было 4 громких взрыва.
В областном центре ситуация остается стабильной. "Прилеты" не зафиксированы.
Звуки взрывов, которые слышали в Запорожье: смотрите видео
Ракетный удар по Запорожью
российские оккупанты 13 июля били по Запорожью и попали в одно из гражданских предприятий. Разрушения были серьезные.
Кроме этого, в результате вражеской атаки пострадали 16 человек. Всем сразу оказали медицинскую помощь, пятерых пришлось госпитализировать.
Ситуация в регионе
- За минувшие сутки ситуация на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей.
- В течение 21 июля оккупанты 67 раз обстреляли позиции украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии соприкосновения.
- За прошедшие сутки в ГУНП в Запорожской области, поступило 6 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
Тем временем в Запорожье продолжают принимать жителей временно оккупированных территорий. За вчерашний день в город эвакуировали 1 686 человек, из них 482 – дети.
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