Он служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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С Героем пришли попрощаться его близкие друзья, собратья, волонтеры и активисты. Прах Ясинского похоронен в Запорожье.

Что известно о Ясинском

До 2016 года защитник служил аэроразведчиком в 55-й отдельной артиллерийской бригаде "Запорожская Сечь". Когда он вернулся с фронта, стал заниматься развитием собственного дела – основал аэросъемную студию.

Однако после начала полномасштабной войны Денис снова отправился защищать Украину. Сначала присоединился к рядам территориальной обороны, а в 2023 году перевелся в спецподразделение ГУР.



Денис Ясинский погиб под Бахмутом / Фото "Радио Свобода"

Украина была для него больше всего

Родные подчеркивают, что Украина была для воина больше всего. Он всегда выступал за справедливость и не мог спокойно смотреть на происходящее в стране. С 2014 года он с семьей помогал волонтерам.

Мать погибшего воина напоминает, что 24 февраля он пошел в военкомат, и 25 уже был на войне. С терробороны он перевелся в добровольческое формирование "Азов" в аэроразведку. Они получали боевые задания по аэроразведке, за что его наградили отличием "При содействии Вооруженным силам Украины".

Впоследствии Ясинский поступил на службу в Главное управление разведки.



В Запорожье простились с воином / Фото "Радио Свобода"