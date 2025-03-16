Вечером 16 марта 2025 года Россия атаковала Запорожье. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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В городе было шумно

В Запорожье снова было неспокойно. Там раздались взрывы. Перед этим сообщали о движении ударных беспилотных летательных аппаратов в направлении города.

Федоров написал о том, что по вражеским целям работают силы противовоздушной обороны. Сейчас больше никаких деталей относительно этого нет.

Важно не фотографировать и не распространять в сети фото и видео с работой противовоздушной обороны, ведь это может быть полезно для врага.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.