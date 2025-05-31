Там по вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке на Запорожье

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 21:09. Уже в 22:08 в Воздушных силах предупредили, что в направлении Запорожья с востока движется вражеский беспилотник.

В 22:12 Федоров сообщил о работе украинской ПВО по российским дронам и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя угрозы.

Заметим, что в ночь на 31 мая российские войска в очередной раз атаковали Украину. Они запустили по украинским городам и селам более 100 дронов и пять ракет. Противовоздушной обороне удалось сбить 69 "Шахедов" и 3 ракеты.

В Воздушных силах сообщили, что 42 цели были сбиты огневыми средствами поражения тогда как 30 – локально потеряны.