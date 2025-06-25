Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Взрывы слышали в Запорожье

Корреспонденты сообщают о взрывах в Запорожье примерно в 01:00, это подтверждает и председатель ОВА Иван Федоров.

Менее чем за минуту до сообщения журналистов о взрывах Воздушные силы ВСУ объявили, что на Запорожье летит скоростная цель. Город могла атаковать баллистическая или крылатая ракета.

Воздушная тревога в городе действует еще с 22:33 24 июня. Добавим, что на момент публикации над Запорожской областью фиксируются в частности вражеские БпЛА.

Использование дронов, а после них ракет является стандартной тактикой россиян. Таким образом силам ПВО труднее отследить скоростные цели, БпЛА должны, по замыслу врага, их перегрузить.

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