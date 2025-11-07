В Запорожье прогремели взрывы
- В Запорожье утром 7 ноября прозвучали взрывы, которые связаны с работой сил ПВО.
- Воздушную тревогу объявили из-за угрозы ракетных ударов.
Россия продолжает террор Украины 7 ноября. Утром в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Что известно об атаке на Запорожье?
Воздушную тревогу в Запорожье объявили около 09:12 7 ноября. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетных ударов всей области.
Приблизительно в то же время местные услышали взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что они связаны с работой сил ПВО.
Работает наше ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– говорится в сообщении.
Пока нет подробностей относительно последствий ракетной вражеской атаки. В случае объявления опасности в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие.
Какие регионы недавно атаковала Россия?
Ночью 7 ноября вражеские дроны ударили по Одесской области. В ОВА сообщили о попадании по энергетике. Повреждены складские помещения и админкорпус. На местах попадания были пожары.
В Запорожье после атаки БпЛА в жилых домах и детском саду выбило стекла. Данные о пострадавших отсутствуют.
В Чугуеве, Харьковская область, оккупанты также били дронами. Зафиксировано более десяти взрывов. В городе горит гражданская инфраструктура.