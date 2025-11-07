Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Запорожье прогремели взрывы
7 ноября, 09:15
2

В Запорожье прогремели взрывы

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Запорожье утром 7 ноября прозвучали взрывы, которые связаны с работой сил ПВО.
  • Воздушную тревогу объявили из-за угрозы ракетных ударов.

Россия продолжает террор Украины 7 ноября. Утром в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Смотрите также Летело почти 130 дронов, есть попадания: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке 

Что известно об атаке на Запорожье? 

Воздушную тревогу в Запорожье объявили около 09:12 7 ноября. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетных ударов всей области. 

Приблизительно в то же время местные услышали взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что они связаны с работой сил ПВО. 

Работает наше ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах, 
– говорится в сообщении. 

Пока нет подробностей относительно последствий ракетной вражеской атаки. В случае объявления опасности в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие. 

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной угрозе для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале

Какие регионы недавно атаковала Россия? 