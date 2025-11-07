Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Что известно об атаке на Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожье объявили около 09:12 7 ноября. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетных ударов всей области.

Приблизительно в то же время местные услышали взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что они связаны с работой сил ПВО.

Работает наше ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– говорится в сообщении.

Пока нет подробностей относительно последствий ракетной вражеской атаки. В случае объявления опасности в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие.

