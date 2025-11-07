Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.
Що відомо про атаку на Запоріжжя?
Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили близько 09:12 7 листопада. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетних ударів для усієї області.
Приблизно в той же час місцеві почули вибухи. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров проінформував, що вони пов'язані із роботою сил ППО.
Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– йдеться в повідомленні.
Наразі немає подробиць щодо наслідків ракетної ворожої атаки. У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.
Які регіони нещодавно атакувала Росія?
Уночі 7 листопада ворожі дрони вдарили по Одещині. В ОВА повідомили про влучання по енергетиці. Пошкоджено складські приміщення та адмінкорпус. На місцях влучань були пожежі.
У Запоріжжі після атаки БпЛА у житлових будинках і дитячому садку вибило шибки. Дані про постраждалих відсутні.
У Чугуєві, Харківська область, окупанти також били дронами. Зафіксовано понад десять вибухів. У місті горить цивільна інфраструктура.