У Запоріжжі прогриміли вибухи

Росія продовжує терор України 7 листопада. Вранці у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили близько 09:12 7 листопада. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетних ударів для усієї області.

Приблизно в той же час місцеві почули вибухи. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров проінформував, що вони пов'язані із роботою сил ППО.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– йдеться в повідомленні.

Наразі немає подробиць щодо наслідків ракетної ворожої атаки. У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.

Які регіони нещодавно атакувала Росія?