Поэтому людей призывают немедленно пройти в укрытие. Сирены в области прозвучали ориентировочно в 16:33 29 июля, пишет 24 канал.

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Что известно о ситуации в Запорожье

Суспильне сообщило о взрывах ориентировочно в 17:04 29 июля, то есть через полчаса после объявления воздушной тревоги.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили ориентировочно в 16:35 29 июля, что в области есть угроза применения баллистического вооружения.

Официально власти не комментировали взрывы, однако, по непроверенной информации из телеграм-каналов, по региону ударили ракетой "Искандер".

Россия атаковала многоэтажку и помещение СБУ в Днепре