Поэтому людей призывают немедленно пройти в укрытие. Сирены в области прозвучали ориентировочно в 16:33 29 июля, пишет 24 канал.
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Что известно о ситуации в Запорожье
Суспильне сообщило о взрывах ориентировочно в 17:04 29 июля, то есть через полчаса после объявления воздушной тревоги.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили ориентировочно в 16:35 29 июля, что в области есть угроза применения баллистического вооружения.
Официально власти не комментировали взрывы, однако, по непроверенной информации из телеграм-каналов, по региону ударили ракетой "Искандер".
Россия атаковала многоэтажку и помещение СБУ в Днепре
- Вечером 28 июля Россия ударила по Днепру двумя баллистическими ракетами с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Российские захватчики попали в помещение СБУ и многоэтажку.
- К счастью, в момент атаки в помещении Службы безопасности Украины не находились люди. Также в жилом многоэтажном доме не были заселены верхние этажи.
- По данным областных властей, жертв нет. Правда, 9 человек получили ранения. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что среди раненых есть дети: девушка 2006 года рождения и ребенок 2009 года рождения. У них и еще двух пострадавших 20-летних девушек контузии.