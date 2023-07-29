Тож людей закликають негайно пройти в укриття. Сирени в області пролунали орієнтовно о 16:33 29 липня, відбій оголосили орієнтовно о 17:50, пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію в Запоріжжі

Суспільне повідомило про вибухи орієнтовно о 17:04 29 липня, тобто через пів години після оголошення повітряної тривоги.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Повітряні сили Збройних Сил України повідомили орієнтовно о 16:35 29 липня, що в області є загроза застосування балістичного озброєння.

Офіційно влада не коментувала вибухи, проте, за неперевіреною інформацією з телеграм-каналів, по регіону вдарили ракетою "Іскандер".

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