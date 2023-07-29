Тож людей закликають негайно пройти в укриття. Сирени в області пролунали орієнтовно о 16:33 29 липня, відбій оголосили орієнтовно о 17:50, пише 24 Канал.
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Що відомо про ситуацію в Запоріжжі
Суспільне повідомило про вибухи орієнтовно о 17:04 29 липня, тобто через пів години після оголошення повітряної тривоги.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомили орієнтовно о 16:35 29 липня, що в області є загроза застосування балістичного озброєння.
Офіційно влада не коментувала вибухи, проте, за неперевіреною інформацією з телеграм-каналів, по регіону вдарили ракетою "Іскандер".
Росія атакувала багатоповерхівку та приміщення СБУ в Дніпрі
- Ввечері 28 липня Росія вдарила по Дніпру двома балістичними ракетами за допомогою оперативного-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Російські загарбники влучили в приміщення СБУ та багатоповерхівку.
- На щастя, в момент атаки в приміщенні Служби безпеки України не перебували люди. Також в житловому багатоповерховому будинку не були заселені верхні поверхи.
- За даними обласної влади, жертв немає. Щоправда, 9 людей поранені. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що серед поранених є діти: дівчина 2006 року народження та дитина 2009 року народження. У них та ще двох постраждалих 20-річних дівчат контузії.