Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Стало известно кто подорвался на мине в Затоке

Как рассказал Олег Кипер, двое мужчин пошли купаться в месте, которое не определено безопасным. Купаться в Одесской области можно только на официальных пляжах из-за угрозы пребывания в море опасных военных предметов.

Но мужчины проигнорировали запрет и наткнулись на неизвестный предмет, предположительно – мину.

В результате этого жители погибли. Установлено, что это был военный и его родственник.

Мы четко понимаем, что враг не спит и у нас практически вся береговая линия, а это 300 километров, находится под постоянным контролем военных, она закрыта,

– заметил Кипер.

Глава ОВА напомнил, что определенные места для купания обследованы, пребывание там является более безопасным. Олег Кипер добавил, что рядом возле этих пляжей есть укрытия, и там проверенные вода, песок и пляж. Таких мест по Одесской области есть 12 – в Одессе, Черноморске и Измаильской громаде.

Напомним, случаи подрыва людей на вражеских минах – не единичны. Часто граждане просто не видят опасный взрывной предмет. В условиях военного времени и постоянной угрозы людям советуют быть более осмотрительными и учитывать любые предупреждения, которые могут спасти жизнь.