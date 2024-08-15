Журналистка Кристина Бердинских рассказала у себя в фейсбуке, что присутствовала в баре Зигзаг в Киеве, когда там произошел взрыв. По ее словам, "объяснения, не соответствуют действительности".

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В заведении был ребенок

По ее словам, она сидела с друзьями за столиком, который расположен ближе всего к барной стойке.

За нами сидела семья с маленьким ребенком. И тут мы слышим звук, который похож на то, что будто какая-то питарда не разорвалась. Видим, что какой-то человек, который сидит за баром что-то держит в руках и дальше уже раздается очень громкий взрыв, от которого у всех нас сразу закладывает уши,

– вспомнила девушка.

Бердинских отметила, что она не поняла, что произошло. Вспоминает, что семья сразу вывезла коляску с ребенком из бара, но муж остался и начал звонить в полицию.

Что произошло в момент взрыва

Журналистка заявила, что начала спрашивать всех, что произошло. На что один из гостей заведения сказал: "вы что не поняли, это была учебная граната?" и показал остатки.

По словам Бердинских, гость, который "играл" с гранатой, сразу исчез куда-то. Зато она узнала от бармена, что "какой-то гость принес сувенир в бар раньше и он дал этот сувенир гостю".

Журналистка возмутилась, что в посте, где руководства бара объясняет причины взрыва, они никоим образом не упомянули своего бармена, который дал гостю гранату, а только самого гостя.

Думаю, что после 2,5 лет полномасштабной войны не стоит замалчивать свой провтик, как бы вы не ценили работника заведения. Потому что безопасность людей - это самое главное. И я снова повторю, что в зале был маленький ребенок,

– написала Кристина Бердинских.

На странице заведения в Instagram сказано, что они разобрались, что произошло. Зигзаг заявил, что на баре была оставлена гостем "игрушка-сувенир" в виде гранаты.

Взорвалась не учебная граната

Представитель столичной полиции Дмитрий Грищенко подтвердил Общественному, что в заведении на улице Рейтарской взорвалась не учебная граната, как сообщалось ранее. Владелица кафе Любовь Цибульская в фейсбук уточнила, что это была петарда.

"Это была петарда. Пиротехническое средство в виде гранаты, который был принесен одним из гостей как игрушка-сувенир и оставлен на баре", - написала женщина.

Также она отметила, что после инцидента проведут работу с персоналом относительно подобных "сувениров".