Журналістка Крістіна Бердинських розповіла у себе у фейсбуці, що була присутня у барі Зигзаг у Києві, коли там стався вибух. За її словами, "пояснення, не відповідають дійсності".

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У закладі була дитина

За її словами, вона сиділа з друзями за столиком, який розташований найближче до барної стійки.

За нами сиділа родина з маленькою дитиною. І тут ми чуємо звук, який схожий на те, що ніби якась пітарда не розірвалася. Бачимо, що якийсь чоловік, який сидить за баром щось тримає в руках і далі вже лунає дуже гучний вибух, від якого у всіх нас одразу закладає вуха,

– пригадала дівчина.

Бердинських зазначила, що вона не зрозуміла, що сталося. Пригадує, що родина одразу вивезла коляску з дитиною з бару, але чоловік лишився і почав дзвонити у поліцію.

Що сталось у момент вибуху

Журналістка заявила, що почала питати усіх, що сталося. На що один із гостей закладу сказав: "ви що не зрозуміли, це була учбова граната?" і показав рештки.

За словами Бердинських, гість, який "грався" з гранатою, одразу зник кудись. Натомість вона дізналась від бармена, що "якийсь гість приніс сувенір в бар раніше і він дав цей сувенір гостю".

Журналістка обурилась, що у пості, де керівництва бару пояснює причини вибуху, вони жодним чином не згадали свого бармена, який дав гостю гранату, а лише самого гостя.

Думаю, що після 2,5 років повномасштабної війни не варто замовчувати свій провтик, як би ви не цінували працівника закладу. Бо безпека людей — це найголовніше. І я знову повторю, що у залі була маленька дитина,

– написала Крістіна Бердинських.

На сторінці закладу в Instagram сказано, що вони розібрались, що сталось. Зигзаг заявив, що на барі була залишена гостем "іграшка-сувенір" у вигляді гранати.

Вибухнула не навчальна граната

Речник столичної поліції Дмитро Грищенко підтвердив Суспільному, що у закладі на вулиці Рейтарській вибухнула не навчальна граната, як повідомлялось раніше. Власниця кафе Любов Цибульська у фейсбук уточнила, що це була петарда.

"Це була петарда. Піротехнічний засіб у вигляді гранати, який був принесений одним з гостей як іграшка-сувенір і залишений на барі", — написала жінка.

Також вона зазначила, що після інциденту проведуть роботу з персоналом щодо подібних "сувенірів".