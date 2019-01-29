В 2014 году Гриценко не захотел возглавлять Генштаб или Минобороны, – Луценко

Анатолий Гриценко отрицает обвинения в нерешительности от Юрия Луценко. Но при этом признается, что действительно не имеет опыта руководства военными операциями.

В недавнем интервью изданию "Гордон" генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что Анатолий Гриценко в 2014 году отказался от предложения возглавить Министерство обороны или Генштаб ВСУ. На вопрос о том, видит ли он возможным президентом Анатолия Гриценко, Луценко отметил:

"Нет, не вижу. Я считаю, что человек, который на моих глазах отказался занять пост министра обороны, начальника Генштаба или руководителя других силовых структур после победы Порошенко, не может претендовать на то, чтобы стать верховным главнокомандующим".

На уточнение, действительно ли Юрий Луценко был очевидцем отказа, генпрокурор ответил утвердительно: "Так точно".

Сам Гриценко в комментарии BBC News Украина факт такой встречи при участии Луценко отрицает: "Мы с ним не встречались и таких предложений мне не поступало". А насчет идеи возглавить Генштаб, Гриценко назвал ее "нереалистичной":

"Начальник Генштаба – это старший военный начальник, главнокомандующий военных сил. Человек, владеющий вопросами тактики и стратегии, знает взаимодействие всех видов Вооруженных сил, умеет планировать операции. Я не хочу надувать щеки – я этого не умею. Я не командовал корпусами или армиями", – пояснил г-н Гриценко.

В декабре Михеил Саакашвили рассказывал, что в 2013 году во время Революции Достоинства на его глазах Анатолий Гриценко отказался от предложения возглавить самооборону Майдана, а потом исчез на несколько дней. Саакашвили резко раскритиковал Анатолия Гриценко за отсутствие решимости и неспособность противостоять опасным вызовам, стоящими перед Украиной.