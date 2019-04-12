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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В 2019 году Вооруженные силы Украины получат рекордное количество техники

      28 Читати новину українською
      На модернизацию вооружения выделено 11,5 миллиарда гривен
      На модернизацию вооружения выделено 11,5 миллиарда гривен / Фото из открытых источников

      В этом году на закупку и модернизацию вооружения и военной техники для Вооруженных Сил Украины выделено 11,5 миллиарда гривен.

      В Министерстве обороны Украины отметили, что для нужд ВСУ планируется поставить ряд технических средств и вооружения.

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      Так украинские военные получат:

      – более 800 военных автомобилей;

      – 600 единиц специализованох техники для обеспечения связи;

      – более чем 270 единиц ракетно-артиллерийского вооружения;

      – около 200 единиц бронетанкового вооружения и техники;

      – 3000 единиц стрелкового оружия.

      В интересах Вооруженных Сил Украины запланировано проведение двадцати опытно-конструкторских работ.

      Также в этом году выделено 4 миллиарда гривен за которые планируется отремонтировать более 5000 единиц вооружения и военной техники.

      Добавим, что 10 апреля в Одесский порт прибыла партия военной техники для Вооруженных Сил Украины из Соединенных Штатов. Судно Sea Amazon под флагом Мальты перевезло 175 тонн вооружения. На борту также находились 35 военных "Гамви" (HMMWV).

      На вооружение Вооруженных сил Украины американские внедорожники взяли еще в 2001 году.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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