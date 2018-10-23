В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

Два больших пассажирских самолета столкнулись двигаясь к терминалам после посадки в аэропорту LaGuardia в Нью-Йорке.

Про этом сообщила служба CBC News со ссылкой на заявление представителя департамента полиции Нью-Йорка и Нью-Джерси Руди Кинга.

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Самолет авиакомпании Air Canada стоял на посадочной полосе, когда самолет Республиканских авиалиний задел его крыло при попытке разворота,

– говорится в сообщении.

После столкновения оба самолета самостоятельно продолжили двигаться к пассажирских выходов. Отмечается, что пока нет никакой информации о пострадавших в результате инцидента.

"Федеральное управление гражданской авиации США намерено провести расследование аварии", – сообщил представитель департамента полиции.

Сообщается, что один из самолетов прилетел в Нью-Йорк из Торонто, а другой – с Сент-Луиса штат Миссури.