В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Два больших пассажирских самолета столкнулись двигаясь к терминалам после посадки в аэропорту LaGuardia в Нью-Йорке.
Про этом сообщила служба CBC News со ссылкой на заявление представителя департамента полиции Нью-Йорка и Нью-Джерси Руди Кинга.
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Самолет авиакомпании Air Canada стоял на посадочной полосе, когда самолет Республиканских авиалиний задел его крыло при попытке разворота,
– говорится в сообщении.
После столкновения оба самолета самостоятельно продолжили двигаться к пассажирских выходов. Отмечается, что пока нет никакой информации о пострадавших в результате инцидента.
"Федеральное управление гражданской авиации США намерено провести расследование аварии", – сообщил представитель департамента полиции.
Сообщается, что один из самолетов прилетел в Нью-Йорк из Торонто, а другой – с Сент-Луиса штат Миссури.