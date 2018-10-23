Причиной аварии поезда на Тайване стало превышение скорости

Превышение скорости стало основной причиной аварии поезда на Тайване в минувшее воскресенье, в результате которой погибли 18 человек.

Об этом сообщила газета The China Post.

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Авария произошла на участке, где железнодорожная ветка делает изгиб с радиусом дуги в 300 метров. Скорость движения там ограничена до 75 километров в час. Однако экспресс в момент прохождения опасного отрезка пути двигался со скоростью 140 километров в час.

Пока не установлено, почему поезд не притормозил на данном отрезке.

Следователи допрашивают 48-летнего машиниста, который получил серьезные травмы в результате аварии, но в понедельник пришел в себя и был выписан из палаты интенсивной терапии. Эксперты выясняют, почему в поезде была отключена защитная система, которая автоматически предотвращает чрезмерное разгона.

Глава Управления железных дорог Тайваня Лу Цзешень заявил о готовности подать в отставку в связи с трагедией. Однако министр транспорта и коммуникаций Ю Хунмоу, как сообщается, не принял отставку.

Напомним, в воскресенье, 21 октября, на Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд Puyuma Express с 366 пассажирами. Несколько вагонов перевернулось, а 40 человек оказались под обломками поезда.