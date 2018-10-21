На Тайване поезд сошел с рельсов, есть жертвы: жуткие фото с места аварии

В воскресенье, 21 октября, на Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате инцидента в уезде Илань погибли 17 человек.

Об этом сообщает китайское Центральное новостное агентство.

Отмечается, что пока известно о гибели 17 человек. Кроме того, в результате аварии с поездом пострадала еще 101 человек.

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По информации спасателей, еще около 40 пассажиров поезда остаются заблокированными, несколько вагонов перевернулись. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

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