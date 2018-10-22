Катастрофа с поездом на Тайване: машинист перед аварией сообщал о неисправных тормозах
Машинист поезда, который 21 октября сошел с рельсов на Тайване, сообщал о неисправности тормозов за полчаса до того, как поезд слетел с рельсов.
Об этом со ссылкой на местные СМИ передает DW.
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Отмечается, что за полчаса до масштабной аварии поезда на Тайване машинист сообщил о проблемах с тормозной системой. Такую информацию прессе передал менеджер по техническим вопросам тайваньской железной дороги.
В издании добавляют, что жертв катастрофы стало больше. Так, на данный момент сообщается о по меньшей мере 18 погибших и 187 раненых. Самой молодой жертве было всего 9 лет.
На Тайване сошел с рельсов поезд: 18 погибших, 187 раненых
Авария стала крупнейшим инцидентом на железной дороге в частично признанной Республике Китай с 1991 года.
Напомним, в воскресенье, 21 октября, на Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд Puyuma Express с 366 пассажирами. Несколько вагонов перевернулось, а 40 человек оказались под обломками поезда.