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      Катастрофа с поездом на Тайване: машинист перед аварией сообщал о неисправных тормозах

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      Авария с пассажирским поездом на Тайване
      Авария с пассажирским поездом на Тайване / Фото из открытых источников

      Машинист поезда, который 21 октября сошел с рельсов на Тайване, сообщал о неисправности тормозов за полчаса до того, как поезд слетел с рельсов.

      Об этом со ссылкой на местные СМИ передает DW.

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      Отмечается, что за полчаса до масштабной аварии поезда на Тайване машинист сообщил о проблемах с тормозной системой. Такую информацию прессе передал менеджер по техническим вопросам тайваньской железной дороги.

      В издании добавляют, что жертв катастрофы стало больше. Так, на данный момент сообщается о по меньшей мере 18 погибших и 187 раненых. Самой молодой жертве было всего 9 лет.

      Тайвань аварія поїзда

      На Тайване сошел с рельсов поезд: 18 погибших, 187 раненых

      Авария стала крупнейшим инцидентом на железной дороге в частично признанной Республике Китай с 1991 года.

      Напомним, в воскресенье, 21 октября, на Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд Puyuma Express с 366 пассажирами. Несколько вагонов перевернулось, а 40 человек оказались под обломками поезда.

      Теги: Аварии и ДТП железная дорога Жертвы
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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