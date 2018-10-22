В Афганистане ранили генерала США и убили двух местных чиновников

Пентагон признал, что 18 октября в результате нападения в южной афганской провинции Кандагар был ранен бригадный генерал Джеффри Смайли, а двое афганских чиновников были убиты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Я могу подтвердить, что он восстанавливается от огнестрельной раны, которую получил во время нападения в Кандагаре", – рассказал американским журналистам представитель миссии НАТО "Решительная поддержка" Грант Ниле и добавил, что генерал находится в госпитале миссии в Кандагаре.

Ответственность за теракт на себя взяли Талибы. Он состоялся всего за два дня до парламентских выборов. Американский командующий миссии НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер также присутствовал на совещании, во время которой был ранен Смайли, но остался невредимым.