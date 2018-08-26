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В Афганистане убили главаря ячейки "Исламского государства"

73 Читати новину українською
В Афганистане убили главаря ячейки "Исламского государства"
В Афганистане убили главаря ячейки "Исламского государства" / Иллюстративное фото

Власть Афганистана заявила, что погиб глава боевиков террористической группировки "Исламское государство" в стране. Главарь боевиков погиб в результате удара по укрытиям группировки в провинции Нангархар.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Управление национальной безопасности сообщило, что, кроме Абу Саада Эргаби, еще десять членов боевой группы также были убиты во время совместной наземной и воздушной операции афганских и иностранных сил 25 августа", – говорится в сообщении.

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Кроме того, было уничтожено большое количество тяжелого и легкого оружия и боеприпасов.

Экстремисты пока не подтвердили слова властей Афганистана, не было также никакой реакции от миссии "Решительная поддержка" под руководством НАТО.

Отмечается, что известная также как "Исламское государство Хорасан" группировка создала свою базу в Нангархари, на восточной границе Афганистана с Пакистаном. Сейчас это одна из самых опасных групп боевиков в стране. По оценкам американских военных, боевиков группировки "Исламское государство" в Афганистане может быть около 2 тысяч.

Теги: Жертвы Исламское государство Афганістан
Источник: 24 Канал
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