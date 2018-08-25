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В Йемене ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"

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В Йемене убили одного из лидеров "Аль-Каиды" Галиба аль-Зейди
В Йемене убили одного из лидеров "Аль-Каиды" Галиба аль-Зейди / Иллюстративное фото

В центральной провинции Йемена Мариб убили лидера местной ячейки террористической группировки "Аль-Каида" Галиба аль-Зейди. Террорист погиб во время боев с повстанцами-хуситами еще неделю назад.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на власти Йемена.

Галиб аль-Зейди принимал участие в боях на стороне правительственных сил. Поддержку войскам с воздуха оказывала антитеррористическая коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако ее представители пока никак не прокомментировали это сообщение.

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Отметим, что в 2017 году Галиб аль-Зейди был включен в список санкций Совета безопасности ООН как лицо, "которое действует от имени "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове". Известно, что террорист поставлял оружие и деньги для обучения новобранцев. Он также помог "Аль-Каиде" расширить контроль в Марибе.

Галиб аль-Зейди возглавил ячейку "Аль-Каиды" в Йемене в 2015 году. Эта ячейка считается самой опасной ветвью террористической группировки.

Теги: Жертвы терроризм Йемен Аль-Каида
Источник: 24 Канал
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