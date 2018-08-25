В Ємені ліквідували одного з лідерів "Аль-Каїди"

У центральній провінції Ємену Маріб вбили лідера місцевого осередку терористичного угруповання "Аль-Каїда" Галіба аль-Зейді. Терорист загинув під час боїв з повстанцями-хуситами ще тиждень тому.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на владу Ємену.

Галіб аль-Зейді брав участь у боях на стороні урядових сил. Підтримку військам з повітря надавала антитерористична коаліція на чолі з Саудівською Аравією. Проте її представники поки що жодним чином не прокоментували це повідомлення.

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Зазначимо, що в 2017 році Галіб аль-Зейді був включений до списку санкцій Ради безпеки ООН як особа, "яка діє від імені "Аль-Каїди" на Аравійському півострові". Відомо, що терорист постачав зброю та гроші для навчання новобранців. Він також допоміг "Аль-Каїді" розширити контроль у Марібі.

Галіб аль-Зейді очолив осередок "Аль-Каїди" в Ємені в 2015 році. Цей осередок вважається найнебезпечнішою гілкою терористичного угрупування.