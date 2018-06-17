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Лідер Аль-Каїди перебуває в полоні армії Лівії, – ЗМІ

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Військові Лівії захопили в полон одного з ватажків Аль-Каїди
Військові Лівії захопили в полон одного з ватажків Аль-Каїди / alwasatengnew

В ході операції , яку проводила Лівійська національна армія в місті Дерна, в полон потрапив один з лідерів терористичної організації Аль-Каїда Абу Сафяна бен Каму.

Про це повідомляє Al-Arabiya з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що збройні сили Лівії заарештували бен Каму під час рейду на одну з останніх позицій терористів в Дерні, коли в групи боєвиків, якою він керував, закінчилися боєприпаси.

Одним з терактів, які здійснили бойовики під керівництвом Абу Сафяна бен Каму, вважається напад на консульство США в лівійському місті Бенгазі. У вересні 2012 року під час атаки на дипломатичну комісію загинули американський посол у Лівії Крістофер Стівенс та ще троє американських дипломатів.

Нагадаємо, 20 листопада 2017 року в результаті повітряних ударів в центральному Ємені, які проводили військові США, було знищено п'ять терористів Аль-Кайди. Серед них був Муджахід аль-Адані, також відомий, як Мухаммад Шукрі, лідер Аль-Кайди у Ємені.

Хто такий Абу Сафян бен Каму? Один з найавторитетніших лідерів терористичної мережі Аль-Каїда. Покинув Лівію на початку 1980 років, проходив навчання на тренувальних базах в Афганістані. Під час перебування Усами бен Ладена в Судані бен Каму був його особистим водієм. Абу Сафяна бен Каму було схоплено спецназом США та відправлено до в'язниці Гуантанамо. У 2007 році він був екстрадований до Лівії, де продовжив відбувати покарання. У 2011 році бен Каму вдалося втекти з в'язниці під час протестів повстанців.

Теги: Лівія Аль-Каїда Тероризм
Джерело: 24 Канал
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