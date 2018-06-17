Лидер Аль-Каиды находится в плену армии Ливии, – СМИ

В ходе операции , которую проводила Ливийская национальная армия в городе Дерна, в плен попал один из лидеров террористической организации Аль-Каида Абу Сафяна бен Каму.

Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что вооруженные силы Ливии арестовали бен Каму во время рейда на одну из последних позиций террористов в Дерне, когда у группы боевиков, которой он руководил, закончились боеприпасы.

Одним из терактов, которые совершили боевики под руководством Абу Сафяна бен Каму, считается нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази. В сентябре 2012 года во время атаки на дипломатическую комиссию погибли американский посол в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов.

Напомним, 20 ноября 2017 года в результате воздушных ударов в центральном Йемене, которые проводили военные США, было уничтожено пять террористов Аль-Кайды. Среди них был Муджахид аль-Адани, также известный как Мухаммад Шукри, лидер Аль-Кайды в Йемене.

Кто такой Абу Сафян бен Каму?

Один из самых авторитетных лидеров террористической сети Аль-Каида. Покинул Ливию в начале 1980 годов, проходил обучение на тренировочных базах в Афганистане. Во время пребывания Усамы бен Ладена в Судане бен Каму был его личным водителем. Абу Сафяна бен Каму был схвачен спецназом США и отправлен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году он был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать наказание. В 2011 году бен Каму удалось бежать из тюрьмы во время протестов повстанцев.