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      В африканской стране анонсировали закон о смертной казни для гомосексуалистов

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      Президент Уганды Мусевени поддерживает смертную казнь для гомосексуалистов
      Президент Уганды Мусевени поддерживает смертную казнь для гомосексуалистов / dailymail.co.uk

      Уганда объявила о планах принять новый закон, вводящий смертную казнь для гомосексуалистов. Похожий законодательный акт под названием "убить геев" уже действовал в стране 5 лет назад, но был отменен по техническим причинам.

      Сейчас правительство страны намерено восстановить его в течение ближайших недель, сообщает Daily Mail.

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      Министр этики и добродетели Уганды Саймон Локодо даже заявил, что якобы гомосексуальность "не является естественной" для жителей этой страны.

      Тем не менее, происходит массовый набор геев в школы, где они пропагандируют ложь, что люди рождаются так,
      – заявил Локодо.

      По его словам, действующий уголовный кодекс страны очень ограничен. Мол, любой причастный к пропаганде должен быть криминализирован, а участникам "таких тяжких преступлений" должны быть вынесены смертные приговоры.

      Что еще известно об отношении африканских стран к гомосексуальности?​Африканские страны вроде Уганды имеют наиболее жесткие в мире законы о гомосексуальности. Однополые браки там запрещены, а сама гомосексуальность является преступлением на большинстве континента. Наказание бывают разными в зависимости от страны – от заключения до смертной казни.

      blog_ava
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      19905
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Африка Уганда
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