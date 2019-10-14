В африканской стране анонсировали закон о смертной казни для гомосексуалистов

Уганда объявила о планах принять новый закон, вводящий смертную казнь для гомосексуалистов. Похожий законодательный акт под названием "убить геев" уже действовал в стране 5 лет назад, но был отменен по техническим причинам.

Сейчас правительство страны намерено восстановить его в течение ближайших недель, сообщает Daily Mail.

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Министр этики и добродетели Уганды Саймон Локодо даже заявил, что якобы гомосексуальность "не является естественной" для жителей этой страны.

Тем не менее, происходит массовый набор геев в школы, где они пропагандируют ложь, что люди рождаются так,

– заявил Локодо.

По его словам, действующий уголовный кодекс страны очень ограничен. Мол, любой причастный к пропаганде должен быть криминализирован, а участникам "таких тяжких преступлений" должны быть вынесены смертные приговоры.

Что еще известно об отношении африканских стран к гомосексуальности?​Африканские страны вроде Уганды имеют наиболее жесткие в мире законы о гомосексуальности. Однополые браки там запрещены, а сама гомосексуальность является преступлением на большинстве континента. Наказание бывают разными в зависимости от страны – от заключения до смертной казни.