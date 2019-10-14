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      В африканській країні анонсували закон про смертну кару для гомосексуалістів

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      Президент Уганди Мусевені підтримує смертну кару для гомосексуалістів
      Президент Уганди Мусевені підтримує смертну кару для гомосексуалістів / dailymail.co.uk

      Уганда оголосила про плани ухвалити новий закон, що запроваджує смертну кару для гомосексуалістів. Схожий законодавчий акт під назвою "убити геїв" вже діяв у країні 5 років тому, але був скасований через технічні причини.

      Зараз уряд країни має намір відновити його протягом найближчих тижнів, повідомляє Daily Mail.

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      Міністр етики та доброчесності Уганди Саймон Локодо навіть заявив, що буцімто гомосексуальність "не є природною" для жителів цієї країни.

      Тим не менш, відбувається масовий набір геїв у школи, де вони пропагують неправду, що люди народжуються так,
      – заявив Локодо.

      За його словами, чинний кримінальний кодекс країни є дуже обмеженим. Мовляв, будь-хто причетний до пропаганди має бути криміналізований, а учасникам "таких важких злочинів" мають бути винесені смертні вироки.

      Що ще відомо про ставлення африканських країн до гомосексуальності?Африканські країни на кшталт Уганди мають найбільш жорсткі у світі закони щодо гомосексуальності. Одностатеві шлюби там заборонені, а сама гомосексуальність є злочином на більшості континенту. Покарання бувають різними залежно від країни – від ув'язнення до смертної кари.

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Уганда Африка
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