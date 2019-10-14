В африканській країні анонсували закон про смертну кару для гомосексуалістів
Уганда оголосила про плани ухвалити новий закон, що запроваджує смертну кару для гомосексуалістів. Схожий законодавчий акт під назвою "убити геїв" вже діяв у країні 5 років тому, але був скасований через технічні причини.
Зараз уряд країни має намір відновити його протягом найближчих тижнів, повідомляє Daily Mail.
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Міністр етики та доброчесності Уганди Саймон Локодо навіть заявив, що буцімто гомосексуальність "не є природною" для жителів цієї країни.
Тим не менш, відбувається масовий набір геїв у школи, де вони пропагують неправду, що люди народжуються так,
– заявив Локодо.
За його словами, чинний кримінальний кодекс країни є дуже обмеженим. Мовляв, будь-хто причетний до пропаганди має бути криміналізований, а учасникам "таких важких злочинів" мають бути винесені смертні вироки.
Що ще відомо про ставлення африканських країн до гомосексуальності?Африканські країни на кшталт Уганди мають найбільш жорсткі у світі закони щодо гомосексуальності. Одностатеві шлюби там заборонені, а сама гомосексуальність є злочином на більшості континенту. Покарання бувають різними залежно від країни – від ув'язнення до смертної кари.