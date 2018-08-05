В Африке слоны решили выпить воды с частного бассейна: впечатляющее видео

Трое слонов едва не до смерти напугали отдыхающих: животным просто захотелось пить и они проигнорировали людей, и зашли на территорию частных апартаментов в Национальном парке Крюгера, что в Южной Африке.

Об этом сообщает The Daily Mail.

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На видео видим, как трио великанов подошли к бассейну, а в это время на шезлонге отдыхала пара туристов. Слоны наслаждаются водой и игнорируют отдыхающих. Люди же вжалися в спинки своих лежаков и даже боялись пошевелиться. Слоны не причинили людям вреда, напившись, просто ушли.

"Мы были изрядно удивлены тем, что увидели", – отметил автор видео.

Смотрите видео: