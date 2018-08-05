В Африці слони вирішили випити води із приватного басейну: вражаюче відео

Троє слонів ледь не до смерті налякали відпочивальників: тваринам просто захотілось пити і вони проігнорували людей та зайшли на територію приватних апартаментів у Національному парку Крюгера, що в Південній Африці.

Про це повідомляє The Daily Mail.

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На відео бачимо, як тріо велетнів підійшли до басейну, а в цей час на шезлонгу відпочивала пара туристів. Слони насолоджуються водою та ігнорують відпочивальників. Ті ж вжалися у спинки своїх шезлонгів і навіть боялися поворхнутися. Cлони не заподіяли людям шкоди, напившись просто пішли геть.

"Ми були неабияк здивовані тим, що побачили", – зазначив автор відео.

Дивіться відео: