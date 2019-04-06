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      В Африке строится "зеленая стена" на границе с Сахарой

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      В Африке строится "зеленая стена" на границе с Сахарой
      В Африке строится "зеленая стена" на границе с Сахарой / Фото из открытых источников

      На южной границе с Сахарой возведут стену из деревьев, чтобы остановить ее распространение дальше по континенту. Зеленый забор протянется на восемь тысяч километров, уже даже посадили первые саженцы.

      Она пройдет через территорию 11 африканских стран Африки – от Сенегала до Джибути, к проекту присоединилось 20 стран.

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      Ограду строят, чтобы защитить прилегающие регионы от расширения Сахары и от песчаных бурь. Кроме того, деревья разнообразят растительность заброшенных территорий, а их корни позволят сохранять больше влаги в почве, сообщает ZmeScience.

      африка сахара
      Стену строят, чтобы остановить распространение пустыни

      Проект также позволит создать новые рабочие месяца, его планируют завершить до 2030 года.

      Более 20 стран договорились высадить десятки миллионов деревьев на южной границе пустыни Сахары, чтобы остановить ее распространение дальше по континенту.

      Проект, стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов, пока реализован на 15% – в Сенегале уже посажены 11 миллионов деревьев, в Нигерии удалось восстановить 4,8 миллионов гектаров сельскохозяйственной земли, а в Эфиопии – 15 миллионов гектаров. Также "зеленая стена" позволит создать новые рабочие места, ее планируют завершить к 2030 году.

      По мнению экспертов, в случае, если африканские государства не будут бороться с распространением Сахары, через миллионы лет она может захватить практически весь континент, сильно изменяя микроклимат в регионах.

       

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      Теги: Экология Африка
      Источник: 24 канал
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