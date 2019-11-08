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      В Airbnb проверят каждое зарегистрированное на сайте жилье

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      Airbnb проверит все зарегистрированное на сервисе жилье
      Airbnb проверит все зарегистрированное на сервисе жилье / Airbnb / Иллюстративное фото

      В Airbnb планируют проверить все зарегистрированные дома, квартиры и комнаты. Такое решение в онлайн-сервисе аренды жилья приняли после того, как сайт Vice News сообщил об участниках ресурса, которые предоставляют ложную информацию о жилье.

      Директор Airbnb Брайан Чески пообещал, что каждое зарегистрированное на сервисе жилье проверят до декабря 2020 года.– 

      Читайте также: Airbnb заработал на украинском: сервис аренды жилья добавил поддержку новых языков

      Чески пообещал гостям возмещение стоимости бронирования, если:

      • жилье не соответствует установленным стандартам;
      • сервис не может найти другое жилье как замену тому, которое не отвечает требованиям;
      • не работает телефонная линия для контакта с командой Airbnb в любое время и любом месте мира.

      Мы платформа, построенная на фундаменте доверия. Нам нужно продолжать новаторство на доверии, чтобы избежать недобросовестных участников сервиса,
      - отметил в твиттере Брайан Чески.

      Интересно! Недавно Airbnb запретил аренду домов для вечеринок после того, как пять человек убили на Хэллоуин в Сан-Франциско.

      Что известно о Airbnb?• онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру;
      • название расшифровывается как "AirBed and Breakfast" - "надувной матрас и завтрак";
      • пользователи сайта сдают свое жилье за определенную цену, Airbnb получает определенный процент от этой суммы;
      • сервис работает с 2008 года;
      • пока услугами ресурса можно воспользоваться в более чем 190 странах мира
      • недавно Airbnb заработал на украинском.

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      Теги: Путешествия Новости недвижимости мира Новости недвижимости Аренда недвижимости
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