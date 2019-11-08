В Airbnb проверят каждое зарегистрированное на сайте жилье
В Airbnb планируют проверить все зарегистрированные дома, квартиры и комнаты. Такое решение в онлайн-сервисе аренды жилья приняли после того, как сайт Vice News сообщил об участниках ресурса, которые предоставляют ложную информацию о жилье.
Директор Airbnb Брайан Чески пообещал, что каждое зарегистрированное на сервисе жилье проверят до декабря 2020 года.–
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Чески пообещал гостям возмещение стоимости бронирования, если:
- жилье не соответствует установленным стандартам;
- сервис не может найти другое жилье как замену тому, которое не отвечает требованиям;
- не работает телефонная линия для контакта с командой Airbnb в любое время и любом месте мира.
Мы платформа, построенная на фундаменте доверия. Нам нужно продолжать новаторство на доверии, чтобы избежать недобросовестных участников сервиса,
- отметил в твиттере Брайан Чески.
Интересно! Недавно Airbnb запретил аренду домов для вечеринок после того, как пять человек убили на Хэллоуин в Сан-Франциско.
Что известно о Airbnb?• онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру;
• название расшифровывается как "AirBed and Breakfast" - "надувной матрас и завтрак";
• пользователи сайта сдают свое жилье за определенную цену, Airbnb получает определенный процент от этой суммы;
• сервис работает с 2008 года;
• пока услугами ресурса можно воспользоваться в более чем 190 странах мира
• недавно Airbnb заработал на украинском.