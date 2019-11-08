В Airbnb проверят каждое зарегистрированное на сайте жилье

В Airbnb планируют проверить все зарегистрированные дома, квартиры и комнаты. Такое решение в онлайн-сервисе аренды жилья приняли после того, как сайт Vice News сообщил об участниках ресурса, которые предоставляют ложную информацию о жилье.

Директор Airbnb Брайан Чески пообещал, что каждое зарегистрированное на сервисе жилье проверят до декабря 2020 года.–

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Чески пообещал гостям возмещение стоимости бронирования, если:

жилье не соответствует установленным стандартам;

сервис не может найти другое жилье как замену тому, которое не отвечает требованиям;

не работает телефонная линия для контакта с командой Airbnb в любое время и любом месте мира.

Мы платформа, построенная на фундаменте доверия. Нам нужно продолжать новаторство на доверии, чтобы избежать недобросовестных участников сервиса,

- отметил в твиттере Брайан Чески.

I want to be clear — we are not infallible. We are a platform built on a foundation of trust. We need to continue innovating on trust to make it harder for the bad actors. The trust of our community is our top priority. — Brian Chesky (@bchesky) 6 листопада 2019 р.

Интересно! Недавно Airbnb запретил аренду домов для вечеринок после того, как пять человек убили на Хэллоуин в Сан-Франциско.

Что известно о Airbnb?• онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру;

• название расшифровывается как "AirBed and Breakfast" - "надувной матрас и завтрак";

• пользователи сайта сдают свое жилье за определенную цену, Airbnb получает определенный процент от этой суммы;

• сервис работает с 2008 года;

• пока услугами ресурса можно воспользоваться в более чем 190 странах мира

• недавно Airbnb заработал на украинском.