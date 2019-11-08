В Airbnb перевірять кожне зареєстроване на сайті житло

В Airbnb планують перевірити всі зареєстровані будинки, квартири та кімнати. Таке рішення в онлайн-сервісі оренди житла прийняли після того, як сайт Vice News повідомив про учасників ресурсу, які надають неправдиву інформацію про житло.

Директор Airbnb Брайан Ческі пообіцяв, що кожне зареєстроване на сервісі житло перевірять до грудня 2020 року.

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Ческі пообіцяв гостям відшкодування вартості бронювання, якщо:

житло не відповідає встановленим стандартам;

сервіс не може знайти інше житло як заміну тому, що не відповідає вимогам;

не працює телефонна лінія для контакту з командою Airbnb у будь-який час та будь-якому місці світу.

Ми платформа, побудована на фундаменті довіри. Нам потрібно продовжувати новаторство на довірі, щоб уникнути недобросовісних учасників сервісу,

– зазначив у твіттері Брайан Ческі.

I want to be clear — we are not infallible. We are a platform built on a foundation of trust. We need to continue innovating on trust to make it harder for the bad actors. The trust of our community is our top priority. — Brian Chesky (@bchesky) 6 листопада 2019 р.

Цікаво! Нещодавно Airbnb заборонив оренду будинків для вечірок після того, як п'ятьох людей вбили на Гелловін у Сан-Франциско.

Що відомо про Airbnb? • онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі;

• назва розшифровується як "AirBed and Breakfast" – "надувний матрац та сніданок";

• користувачі сайту здають своє житло за певну ціну, Airbnb отримує певний відсоток від цієї суми;

• сервіс працює з 2008 року;

• наразі послугами ресурсу можна скористатися у понад 190 країнах світу;

• нещодавно Airbnb запрацював українською.