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      В аэропорту Амстердама попытались захватить самолет: тревога оказалась ложной

      264 Читати новину українською
      Самолет авиакомпании AirEuropa
      Самолет авиакомпании AirEuropa / twitter.com/ItsDavidMaina/status/1192163839489593344

      Неизвестные, предположительно, попытались похитить самолет авиакомпании AirEuropa в голландском аэропорту Схипхол, что неподалеку от Амстердама. Самолет должен был выполнить рейс в Мадрид. Впоследствии AirEuropa опубликовала официальное заявление об инциденте и оказалось, что он был просто случайностью.

      Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники в военной полиции.

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      Во время посадки (пассажиров) пилот нажал кнопку тревоги, что свидетельствует о попытке угона самолета. Самолет окружен местными силами безопасности, которым поступила информация о чрезвычайной ситуации на борту.

      Появилась информация о человеке с ножом, который угрожал захватить самолет.

      К тому моменту на борт лайнера поднялись 27 человек. Впоследствии местная полиция сообщила, что пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет. 

      Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

      Ложная тревога. На рейсе Амстердам – Мадрид во второй половине дня ошибочно сработало предупреждение, которое запускает протоколы о похищении людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры прекрасно ждут, чтобы вылететь в ближайшее время. Мы сожалеем,
      – говорится в заявлении AirEuropa.

      https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTheBelaaz%2Fstatus%2F1192157434749628417&widget=Tweet

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Криминальные новости Чрезвычайное происшествие авиация Нидерланды
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