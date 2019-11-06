В аэропорту Амстердама попытались захватить самолет: тревога оказалась ложной

Неизвестные, предположительно, попытались похитить самолет авиакомпании AirEuropa в голландском аэропорту Схипхол, что неподалеку от Амстердама. Самолет должен был выполнить рейс в Мадрид. Впоследствии AirEuropa опубликовала официальное заявление об инциденте и оказалось, что он был просто случайностью.

Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники в военной полиции.

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Во время посадки (пассажиров) пилот нажал кнопку тревоги, что свидетельствует о попытке угона самолета. Самолет окружен местными силами безопасности, которым поступила информация о чрезвычайной ситуации на борту.

Появилась информация о человеке с ножом, который угрожал захватить самолет.

К тому моменту на борт лайнера поднялись 27 человек. Впоследствии местная полиция сообщила, что пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет.

Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

Ложная тревога. На рейсе Амстердам – Мадрид во второй половине дня ошибочно сработало предупреждение, которое запускает протоколы о похищении людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры прекрасно ждут, чтобы вылететь в ближайшее время. Мы сожалеем,

– говорится в заявлении AirEuropa.

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Schiphol Airport security alert: Passengers and crew safe, suspect caught https://t.co/trI2PvyQ2R — Dave Root (@dave_root) November 6, 2019

#BREAKING: Dutch @NOS: Crew member of departing flight at Schiphol Airport activated a hijacking alert https://t.co/frzmiT7bGu — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 6, 2019