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      В аеропорту Амстердама спробували захопити літак: тривога виявилась хибною

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      Літак авіакомпанії AirEuropa
      Літак авіакомпанії AirEuropa / twitter.com/ItsDavidMaina/status/1192163839489593344

      Невідомі, ймовірно, спробували викрасти літак авіакомпанії AirEuropa у голландському аеропорту Схіпхол, що неподалік від Амстердама. Літак мав виконати рейс до Мадрида. Згодом AirEuropa опублікувала офіційну заяву про інцидент і виявилося, що він був просто випадковістю.

      Про це повідомила Нідерландська телерадіомовна корпорація з посиланням на джерела у військовій поліції.

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      Під час посадки (пасажирів) пілот натиснув кнопку тривоги, що свідчить про спробу викрадення літака. Літак оточений місцевими силами безпеки, яким надійшла інформація про надзвичайну ситуацію на борту. Термінал D повністю закрили для пасажирів. 

      З'явилася інформація про людину з ножем, яка погрожувала захопити літак.

      До того моменту на борт лайнера піднялися 27 людей. Згодом місцева поліція повідомила, що пасажири та екіпаж благополучно покинули літак. 

      Ситуації була присвоєна третя ступінь небезпеки, яка означає "потенційну загрозу благополуччю населення в межах одного муніципалітету".

      Хибна тривога. На рейсі Амстердам – Мадрид у другій половині дня помилково спрацювало попередження, яке запускає протоколи про викрадання людей в аеропорту. Нічого не сталося, всі пасажири прекрасно чекають, щоб вилетіти найближчим часом. Ми шкодуємо,
      – мовиться в заяві AirEuropa.

      https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTheBelaaz%2Fstatus%2F1192157434749628417&widget=Tweet

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Кримінальні новини Надзвичайні ситуації Нідерланди авіація
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