В аэропорту "Борисполь" убеждают, что не было никакой аварии самолета

В аэропорту "Борисполь" опровергли информацию, распространенную со слов пассажиров об аварии самолета из-за жесткой посадки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на линейное отделение полиции в аэропорту.

Там заверили, что все самолеты, которые садились в аэропорту, приземлялись в штатном режиме.

"Нет у нас такой информации. Я звонил в центральную диспетчерскую: не было у нас никаких аварий", – сообщили в линейном отделении полиции в аэропорту.

В "Борисполе" сообщают, что отдельные рейсы не летят в аэропорт из-за тумана.

В то же время издание "Главком" опубликовало фото поврежденного самолета, с который, по данным ресурса, произошла авария в аэропорту "Борисполь".

Напомним, 24 канал сообщал, что 9 декабря в аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета из-за жесткой посадки. Какой именно это был самолет – пока неизвестно. Из-за этой аварии самолеты, которые должны были садиться в "Борисполе", начали направлять в другие аэропорты и города.



Так, в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) экстренно сел самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс из Брюсселя в Киев, который не смог перед этим приземлиться в аэропорту "Борисполь".