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      В аэропорту "Борисполь" убеждают, что не было никакой аварии самолета

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      В аэропорту "Борисполь" убеждают, что не было никакой аварии самолета
      В аэропорту "Борисполь" убеждают, что не было никакой аварии самолета / Иллюстративное фото

      В аэропорту "Борисполь" опровергли информацию, распространенную со слов пассажиров об аварии самолета из-за жесткой посадки.

      Об этом сообщает УНН со ссылкой на линейное отделение полиции в аэропорту.

      Там заверили, что все самолеты, которые садились в аэропорту, приземлялись в штатном режиме.

      "Нет у нас такой информации. Я звонил в центральную диспетчерскую: не было у нас никаких аварий", – сообщили в линейном отделении полиции в аэропорту.

      В "Борисполе" сообщают, что отдельные рейсы не летят в аэропорт из-за тумана.

      В то же время издание "Главком" опубликовало фото поврежденного самолета, с который, по данным ресурса, произошла авария в аэропорту "Борисполь".

      аеропорт Бориспіль літак аварія

      Напомним, 24 канал сообщал, что 9 декабря в аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета из-за жесткой посадки. Какой именно это был самолет – пока неизвестно. Из-за этой аварии самолеты, которые должны были садиться в "Борисполе", начали направлять в другие аэропорты и города.

      Так, в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) экстренно сел самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс из Брюсселя в Киев, который не смог перед этим приземлиться в аэропорту "Борисполь".

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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