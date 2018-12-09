В аеропорту "Бориспіль" переконують, що не було жодної аварії літака

В аеропорту "Бориспіль" спростували інформацію, поширену зі слів пасажирів, про аварію літака через жорстке приземлення.

Про це повідомляє УНН з посиланням на лінійне відділення поліції аеропорту.

Там запевнили, що всі літаки, які сідали в аеропорту, приземлялися у штатному режимі.

"Немає в нас такої інформації. Я телефонував у центральну диспетчерську: не було у нас ніяких аварій", – повідомили у лінійному відділенні поліції в аеропорту.

У "Борисполі" повідомляють, що окремі рейси не летять в аеропрт через туман.

Водночас видання "Главком" опублікувало фото пошкодженого літака, який, за даними ресурсу, зазнав аварії в аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що 9 грудня в аеропорту "Бориспіль" сталась аварія літака через жорстку посадку. Який саме це був літак – наразі невідомо. Через цю аварію літаки, що мали сідати у "Борисполі", почали скеровувати до інших аеропортів та міст.



Так, у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) екстрено сів літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс із Брюсселя до Києва та не зміг перед цим приземлитись в аеропорту "Бориспіль".